Tunisie : 30 féminicides et 5 tentatives recensés en 2025
Selon le rapport annuel de l’association « Aswat Nissa » consacré aux féminicides, la Tunisie...
Robotique : la Tunisie décroche la 1re place mondiale en Chine avec 45 médailles
La Tunisie s’est distinguée sur la scène internationale en décrochant la première place et le...
13 août : la carte de télépéage gratuite chez Tunisie Autoroutes
À l’occasion de la fête de la Femme, célébrée le 13 août, la société Tunisie...
Concours nationaux d’accès aux cycles d’ingénieurs : les résultats définitifs publiés aujourd’hui
Les résultats définitifs des concours nationaux d’accès aux cycles de formation d’ingénieurs, au titre de...
Protection civile : 577 interventions en 24 heures
Les unités de la Protection civile ont effectué 170 interventions de secours et d’assistance sur...
Tunisie : Secousse tellurique de 2,8 de magnitude sur l’échelle de Richter à Monastir
Les stations de surveillance sismique de l'Institut national de météorologie (INM) ont enregistré une secousse...
Ils se sont dit oui ! Après 10 ans d’amour, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont enfin mariés en toute discrétion
Cristiano Ronaldo a officiellement annoncé son mariage avec Georgina Rodríguez, après près de dix années...
Éclipse solaire de mercredi : les 5 points d’observation prévus en Tunisie
L’Institut national de la météorologie (INM) organisera, demain mercredi, des opérations d’observation de l’éclipse partielle...
Tunisie : une famille porte plainte contre la STEG après le décès d’un proche
Une famille de la région de Hay El Fehri, dans le gouvernorat de la Manouba,...
Tunisie : les professionnels de la volaille réclament la fixation des marges bénéficiaires
Le président de la Chambre nationale des commerçants de viandes de volaille, Ibrahim Nefzaoui, a...
Tunisie : les femmes représentent 59 % des chercheurs dans les laboratoires
La ministre tunisienne de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées,...
Football – Mondial 2026 : Programme des quarts de finale
Voici le programme des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 avec les...
Festival international de Carthage 2026 : une 60e édition entre ouverture internationale et grands noms de la musique
La 60e édition du Festival International de Carthage, prévue du 16 juillet au 19 août...
Report du procès de Khayam Turki pour corruption financière
La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du Tribunal de première...
Taxe de circulation 2026 : le calendrier des paiements
Le Ministère des Finances a rappelé mardi les échéances de paiement de la taxe de...
Distribution de café de contrebande : des poursuites pénales en vue
Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a mis en garde, vendredi, contre...
Santé : la Tunisie 3ᵉ pays arabe et 49ᵉ au monde
La Tunisie confirme sa place parmi les pays arabes les mieux classés dans le domaine...
Vaccination animale en Tunisie : les fausses rumeurs sur le vaccin contre la rage démenties
Une campagne de désinformation circule actuellement sur les réseaux sociaux au sujet de la vaccination...
Projet stratégique à Kairouan : où en est l’avancement de l’hôpital universitaire Roi Salmane ?
Le projet de l’hôpital universitaire Roi Salmane à Kairouan franchit progressivement les différentes étapes préparatoires...
Natation : Kamilia Maalaoui (14 ans) brille avec cinq médailles d’or au championnat national
La jeune nageuse du Club Africain, Kamilia Maalaoui, âgée de seulement 14 ans, a confirmé...
Gabès : une campagne citoyenne permet de collecter 30 climatiseurs pour l’hôpital universitaire
La présidente de l’Association de protection des personnes âgées de Gabès, Lobna Nouri, a annoncé...
Créer une entreprise en Tunisie en 2026 : les nouvelles étapes à connaître
Créer une entreprise en Tunisie en 2026 est devenu une démarche plus rapide grâce à...
Huile d’olive : la Tunisie sacrée première à la compétition américaine internationale
La Tunisie s’est illustrée sur la scène internationale en décrochant la première place lors de...
Dinar tunisien : la Banque centrale dément les rumeurs de dépréciation et rassure les marchés
La Banque centrale de Tunisie (BCT) a démenti catégoriquement les informations relayées sur les réseaux...
Pétrole : le Brent dépasse les 100 dollars le baril
Le prix du pétrole Brent, référence mondiale du brut, a franchi jeudi le seuil symbolique...
Pétrole : le Brent franchit les 90 dollars, au plus haut depuis juin
Les prix du pétrole ont enregistré une hausse lundi à l'ouverture des marchés asiatiques, soutenus...
Protection civile : 382 interventions en 24 heures
Les unités de la protection civile ont effectué 382 interventions au cours des dernières 24...
L’UNESCO alerte sur la dégradation rapide des sols
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a mis en...
Libye-Tunisie : objectif de quatre passages frontaliers, selon Imad Trabelsi
Le ministre de l'Intérieur libyen, Imad Mustafa Trabelsi, a déclaré lors de la réouverture du...
Détails des bourses pour les lauréats du baccalauréat
La présidente du service d'orientation à la direction générale des affaires étudiantes au ministère de...
Saloua Abassi : Vers la numérisation des examens nationaux
"La numérisation des examens nationaux (sixième, neuvième et baccalauréat) est actuellement en cours d'étude afin...
Football – Ligue 1 : programme de la première journée
Programme de la première journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel pour la nouvelle saison sportive 2026-2027, prévue les 22 et 23 août (tous les matches démarrent à 16h30) : - Samedi 22 août : Stade Hédi Ennaifer, Le Bardo Stade Tunisien - CS...
UNESCO : la Tunisie devient le premier pays arabe et africain avec 10 sites inscrits au patrimoine mondial
La Tunisie s’impose désormais comme le premier pays arabe et africain en nombre de sites...
Culture : les musées tunisiens ouvrent gratuitement leurs portes au public
L’accès gratuit aux musées et aux sites patrimoniaux tunisiens sera proposé au public le dimanche...
Cinéma : Mehdi Hmili lance MASNA3, un laboratoire dédié aux jeunes cinéastes arabes et africains
Le réalisateur, scénariste et producteur tunisien Mehdi Hmili a annoncé le lancement de « MASNA3...
Tunisie : décès du comédien et homme de théâtre Rezgui Ouni
Le monde artistique tunisien est en deuil après le décès du comédien et homme de...
Scandale dans une clinique privée à Tunis : une patiente inconsciente filmée au bloc opératoire, la famille porte plainte
Un scandale secoue le secteur des cliniques privées en Tunisie après la diffusion d’une vidéo...
Hyundai aide ses clients à prendre des décisions plus éclairées en matière d’achat et de possession automobile avec sa nouvelle campagne « Votre Partenaire Idéal »
Hyundai Motor Moyen Orient et Afrique a lancé sa nouvelle campagne régionale « Votre Partenaire Idéal », conçue pour aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat de véhicule plus avisées et mieux informées, en allant au-delà du prix d’achat initial et en tenant compte du...
Tunisie : Haythem Mekki condamné à un an de prison après des publications sur les réseaux sociaux
L’animateur et chroniqueur tunisien Haythem Mekki a annoncé avoir été condamné à un an de...
Meta en panne : Facebook, WhatsApp et Instagram touchés dans le monde entier
Dans la soirée du 23 juin 2026, plusieurs utilisateurs à travers le monde ont été...
Panne Meta : Instagram, Facebook et Messenger en forte perturbation dans le monde
Une panne affecte ce vendredi 12 juin 2026 plusieurs services du groupe Meta, provoquant des...
Chine : un chien star des réseaux sociaux volé puis vendu pour 26 dollars avant de finir en repas !
Un fait divers particulièrement choquant a suscité une vive indignation en Chine après la disparition...
TikTok en Tunisie : mandat de dépôt contre une créatrice de contenu condamnée à 3 ans de prison
La justice tunisienne a ordonné l’incarcération d’une créatrice de contenu et influenceuse connue sur la...