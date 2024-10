La capacité d’accueil des centres de visite technique sera augmentée à partir du 1er novembre 2024, afin d’améliorer les services qui y sont proposés a fait savoir, mardi, l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT).

L’ATTT a indiqué que les rendez-vous réservés doivent être respectés et ne peuvent pas être avancés, et ce dans l’objectif d’assurer le bon fonctionnement des centres de visite technique.

Toutefois, le rendez-vous réservé peut être reporté une fois pour chaque contrôle technique, sachant que la demande de report doit être faite au plus tard deux jours avant la date de la première réservation. Le propriétaire du véhicule pourrait ainsi choisir un nouveau rendez-vous parmi les rendez-vous vacants disponibles dans le même centre après avoir payé les frais de report (5 dinars).

L’ATTT a réitéré son appel aux propriétaires de véhicules à réserver à l’avance via son site officiel www.attt.com.tn, bien avant la date d’expiration du certificat de contrôle technique, à respecter les rendez-vous pris et à présenter leurs véhicules à l’heure indiquée sur le récépissé de prise de rendez-vous, rappelant que l’application de prise de rendez-vous permet aux clients de localiser les centres les plus proches, pour avoir des rendez-vous plus rapidement.

Pour toute réclamation ou information, les propriétaires des véhicules peuvent contacter l’agence (numéro vert 80 100 307 / mail : infoattt@email.ati.tn ) ou contacter directement les responsables des centres concernés.