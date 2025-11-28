Plus de 6 heures par jour devant l’ordinateur : un danger pour la santé

Le professeur Viatcheslav Korinkov, spécialiste en ophtalmologie, souligne que l’utilisation de l’ordinateur n’est sûre que si elle ne dépasse pas six heures par jour, à condition de respecter des pauses régulières. Selon lui, la durée idéale devant un écran se situe entre quatre et six heures, et l’important n’est pas seulement le temps passé, mais aussi l’organisation du travail.

Il recommande d’adopter un rythme basé sur 45 minutes d’utilisation suivies de 10 à 20 minutes de pause, en s’éloignant complètement des écrans pour permettre un véritable repos des yeux. Le professeur précise que les écrans modernes, contrairement aux anciens écrans CRT, répondent à des normes sanitaires strictes et ne peuvent être commercialisés qu’après validation. Il réfute également l’intérêt médical des lunettes filtrant la lumière bleue, qu’il considère comme un simple produit commercial.

Enfin, il insiste sur le réglage du contraste, de la luminosité et de la distance par rapport à l’écran, et rappelle qu’en cas de symptômes tels que sécheresse, brûlure ou fatigue oculaire, il est essentiel de consulter un spécialiste pour identifier et traiter la cause du malaise.