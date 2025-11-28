Sousse : une TikTokeuse condamnée à 4 mois de prison pour contenus immoraux

La justice de Sousse a condamné, vendredi 28 novembre 2025, une jeune créatrice de contenu connue sous le nom de « TiKToKoz » à quatre mois de prison ferme, après la diffusion de vidéos jugées contraires aux bonnes mœurs.

Arrêtée à la suite d’un mandat d’incarcération émis par le tribunal de première instance de Sousse 2, la jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, faisait face à plusieurs accusations, dont l’incitation à la débauche, l’atteinte à la décence publique et la publication de contenus obscènes.

Les autorités lui reprochent également d’avoir relayé une fausse information affirmant qu’elle aurait été victime d’un meurtre commis par des ressortissants d’un pays voisin, un mensonge qui a entraîné l’ouverture d’un volet judiciaire pour simulation de crime. Cette affaire relance le débat sur les limites de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux en Tunisie.