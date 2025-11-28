Huile d’olive : la Tunisie cible la Chine, le Royaume-Uni et l’Afrique dans sa stratégie 2026

La Tunisie prépare pour 2026 une stratégie ambitieuse afin de renforcer la présence de son huile d’olive sur la scène internationale et d’élargir ses horizons commerciaux. Lors d’une réunion à la Maison de l’Exportateur, les responsables du CEPEX, de l’ONH, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères et de PACKTEC, ont approuvé un programme de plus de trente actions.

Celui-ci mise sur une participation accrue aux salons mondiaux, des missions de prospection, des opérations de promotion ciblées et l’accueil de délégations étrangères, tout en collaborant étroitement avec les ambassades tunisiennes. La communication occupera une place stratégique, portée par la création de contenus médiatiques et une campagne internationale valorisant la signature « Made in Tunisia ». Un Prix national récompensera par ailleurs la meilleure huile d’olive conditionnée de la campagne 2025-2026.

Alors que la Tunisie, troisième exportateur mondial, a généré 4,5 milliards de dinars d’exportations sur les huit premiers mois de 2025, le programme 2026 vise à consolider cette dynamique en ciblant de nouveaux marchés prioritaires comme la Chine, le Royaume-Uni, l’Amérique latine, les pays du Golfe, mais aussi l’Afrique subsaharienne et la Russie, tout en s’intégrant aux autres efforts de promotion du secteur.