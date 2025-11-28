Photo du jour : Sonia Dahmani réapparaît en robe d’avocate après sa libération conditionnelle

La sœur de Sonia Dahmani, Ramla Dahmani, a partagé ce vendredi 28 novembre 2025 une photo marquante montrant l’avocate et chroniqueuse de nouveau vêtue de sa robe professionnelle, assise derrière son bureau.

En commentaire, elle a souligné que « la place de Sonia est derrière son bureau d’avocate, et non debout comme accusée », rappelant que sa sœur n’aurait jamais dû se retrouver dans le box des prévenus. Détenue depuis le 11 mai 2024, Sonia Dahmani a retrouvé la liberté hier, après que la ministre de la Justice, Leila Jaffel, a signé sa décision de mise en liberté conditionnelle.

L’avocate reste toutefois poursuivie dans cinq dossiers fondés sur le décret-loi 54 de 2022, souvent dénoncé pour ses atteintes à la liberté d’expression. Elle a déjà été condamnée dans trois affaires distinctes, toutes liées à des interventions médiatiques à la télévision et à la radio.