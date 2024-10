Mohamed Mourali : une légende de la chanson humoristique tunisienne nous quitte

Le artiste tunisien Mohamed Mourali est décédé à l’âge de 92 ans. Il était reconnu dans les années 1960 et 1970 pour ses performances de chansons humoristiques et entraînantes qui ont marqué la mémoire artistique et populaire en Tunisie. Des titres tels que “Iqrā wa Aḥfaẓ,” “ʿAqlī Talaf,” “Yā Jamāʿa ʿIndī Ṭazīna,” et “Al-Luṭf Min Hamm Al-Fulus” ont contribué à sa renommée. Parmi ses œuvres les plus emblématiques, la pièce de théâtre “Le Maréchal,” présentée en 1977 sous la direction d’Ali Ben Ayed, a rassemblé plusieurs grands artistes, dont Hamda Bel Tijani et Nourredine Qasbawi. Il a également participé à d’autres productions, telles que la pièce “Al-Ghayrah Tadhhab Al-Shīrah” en 1956, la série “ʿIshqah wa Ḥikāyāt” en 1998 et le film “Bab Al-Falla” en 2011. La contribution de Mohamed Mourali à la culture tunisienne restera inoubliable.