La Suisse en quête de talents étrangers : 85 000 postes à pourvoir avec des salaires allant jusqu’à 6500 euros

La Suisse se lance dans une ambitieuse campagne d’embauche pour attirer des travailleurs étrangers afin de combler une pénurie de main-d’œuvre exacerbée par le vieillissement de la population et la baisse de la natalité. D’ici fin 2024, le pays propose 85 000 postes avec des salaires compétitifs allant de 3500 à 6500 euros par mois, dans des secteurs particulièrement touchés tels que la santé, l’informatique, l’éducation et la construction. Malgré l’attrait des rémunérations élevées, le coût de la vie en Suisse, supérieur de 60% à la moyenne européenne, et les disparités dans les avantages sociaux, notamment l’assurance maladie et les retraites, sont des éléments à prendre en compte. Les travailleurs doivent également considérer les exigences culturelles et professionnelles rigoureuses, comme la ponctualité, qui peuvent différer des normes dans d’autres pays européens.