Le cirque italien “Orfai” s’installe à Gafsa

Le célèbre cirque italien “Orfai” arrive à Gafsa, offrant aux passionnés de divertissement et de sensations fortes une expérience unique. Les spectacles débuteront le vendredi 29 novembre 2024, dans un lieu spécialement aménagé derrière la maison de retraite Sidi Ahmed Zarrouk. Les spectateurs pourront s’attendre à des performances impressionnantes alliant acrobaties, numéros de clowns et autres attractions, dans une ambiance magique qui promet de captiver petits et grands. C’est un événement incontournable pour tous ceux en quête de magie et d’émotions fortes en cette fin de mois de novembre.