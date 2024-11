Après des années de distance, Abderrazek Chebbi et Walid Ettounsi scellent leur réconciliation

La page Facebook Hashtag Media a récemment publié des photos marquant une réconciliation touchante entre l’animateur Abderrazek Chebbi et l’artiste Walid Ettounsi, mettant fin à des années de malentendus et de distance. Cette rencontre, organisée par M. Mohsen Chalwat dans son espace privé, a été l’occasion de clarifier les différends et de renouer des liens d’amitié et de respect mutuel. Dans une ambiance conviviale et sincère, cet événement reflète les valeurs d’unité et de dialogue, promettant une amitié durable entre les deux figures emblématiques.