Double accident à Kairouan : des blessés graves évacués vers des hôpitaux spécialisés

Un grave accident de la route s’est produit aujourd’hui, jeudi 28 novembre 2024, sur la route nationale n°2 reliant Kairouan à la délégation de Bouhajla, au niveau de la région de Jebil. Une collision entre un véhicule “louage” et une voiture légère a blessé six personnes, dont deux gravement. Les victimes ont été transportées d’urgence à l’hôpital local de Bouhajla par la Protection civile et les services de secours. Les deux blessés graves ont ensuite été transférés à l’unité Aghaliba de l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar pour des soins spécialisés. Par ailleurs, un autre accident, impliquant le renversement d’un camion lourd chargé de bouteilles d’eau minérale, a causé des blessures graves à un homme sur la route reliant les délégations de Menzel Mhiri et Chebika, au niveau de la région d’Ouled Khalfallah.