La FTF et les présidents des clubs conviennent d’annuler la participation de l’équipe de Tunisie à la CHAN 2025

Le Comité de la normalisation en charge de la gestion des affaires de la Fédération tunisienne de football (FTF) a convenu, ce jeudi, avec les présidents des clubs de la Ligue 1 du football professionnel, d’annuler la participation de l’équipe de Tunisie au Championnat d’Afrique des nations (CHAN), prévu en février 2025 en Ouganda et au Keyna.

Les deux parties, réunies dans un hôtel de la banlieue nord de Tunis, se sont également, accordées pour introduire des changements au niveau du calendrier de l’actuelle saison dont la programmation des deux matchs de la surpercoupe de Tunisie, éditions 2021-2022 et 2023-2024, respectivement, entre l’Espérance ST et le CS Sfaxien et l’Espérance ST et le Stade tunisien.