L’acteur tunisien Majd Mastoura célèbre son union à Paris

L’acteur tunisien Majd Mastoura, originaire de Menzel Abderrahmane à Bizerte, a récemment célébré son mariage dans un cadre intime à Paris, dans une municipalité, accompagné de son épouse, tous deux vêtus de tailleurs blancs élégants et simples. Sur le plan artistique, Mastoura continue de briller à l’échelle internationale. Il a participé au film français After, réalisé par Anthony Lapia, qui a été présenté en avant-première mondiale lors de la 73e édition du Festival du film de Berlin. Ce long métrage, d’une durée d’1h09, raconte l’histoire de Félicie et Saïd, dont la rencontre dans un club mène à une série d’événements intrigants. Majd Mastoura est déjà connu pour son rôle dans Nhebbek Hedi de Mohamed Ben Attia, qui lui a valu l’Ours d’argent du meilleur acteur au même festival en 2016. Son talent s’est également illustré dans d’autres œuvres remarquables, telles que Avant qu’il ne soit trop tard, Corps étranger et 24 vérités.