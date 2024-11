Elon Musk devient l’homme le plus riche de l’histoire humaine

Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, vient d’atteindre une nouvelle étape historique en devenant l’homme le plus riche de l’Histoire avec une fortune estimée à 348 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg. Ce record, surpassant son précédent sommet de 338 milliards en 2021, a été largement favorisé par la victoire de Donald Trump à la récente élection présidentielle américaine. Musk, qui a soutenu activement le candidat républicain, a vu les actions de Tesla bondir après l’annonce du résultat, ajoutant 26 milliards de dollars à sa fortune en une journée seulement. Engagé pleinement dans la campagne de Trump, il a investi plus de 100 millions de dollars et utilisé son réseau social, X, pour amplifier les messages du futur président, notamment sur des thèmes polarisants comme l’immigration et la liberté d’expression. Ce niveau de richesse, inédit dans l’histoire moderne, reflète l’influence croissante de Musk, qui dépasse largement des figures comme Jeff Bezos ou Bernard Arnault, tout en rappelant l’impact des fortunes des magnats industriels d’autrefois.