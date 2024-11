Espérance de Tunis vs Djoliba : enjeux, absences et attentes des deux camps

L’Espérance Sportive de Tunis démarre sa campagne en phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF 2024-2025 en recevant le club malien de Djoliba AC demain mardi au stade Hamadi Agrebi de Radès à partir de 20h00 pour le compte de la 1re journée du Groupe D qui compte, également, Pyramids FC d’Egypte et Sagrada Esperança d’Angola.

Ce match marque un test crucial pour l’unique représentant tunisien dans ce prestigieux tournoi continental dont il est quadruple vainqueur.

S’engageant au fil des éditions dans la peau du favoris aux côtés d’autres ténors du football africain, l’Espérance abordera cette nouvelle campagne en étant sous pression.

En effet, l’Espérance arrive, certes, en force et avec des ambitions claires, mais les récents résultats en Ligue 1 tunisienne du football professionnel montrent des performances irrégulières et un groupe loin de ses résultats habituels.

Le club de Bab Souika reste sur une série de performances controversées en championnat qui lui ont valu un 6e rang inhabituel à ce stade de la compétition avec 16 points, soit cinq longueur derrière le leader clubiste après 9 journées disputées.

Néanmoins, soutenue par ses supporters, dont les 35 mille attendus dans les tribunes demain à Radès, l’équipe cherchera à capitaliser sur l’avantage du terrain. Les Sang et Or devront compter sur leur expérience collective et leurs individualités comme son international algérien Youssef Belaili et sa pointe brésilienne, Rodrigo Rodriguez, pour surclasser leurs adversaires.

Le nouveau staff technique sang et or, conduit par le Roumain Laurențiu Reghecampf et qui fera sa deuxième sortie à la tête du groupe espérantiste, devra, toutefois, se passer des services de l’autre pépite brésilienne Yann Sasse, indisponible quatre semaines pour blessure.

Dans l’autre camp, se dressera la formation malienne de Djoliba AC dans la peau d’un outsider déterminé.

En effet, Djoliba AC, l’un des clubs les plus titrés du Mali, veut démontrer sa capacité à rivaliser avec les géants africains.

En ce début de saison 2024-2025, Djoliba AC affiche une belle forme, notamment après avoir remporté la Super Coupe Ben Oumar Sy en battant le Stade Malien de Bamako 2-0 le 17 novembre courant.

En Ligue des champions, Djoliba a marqué l’histoire en se qualifiant pour la phase de poules après avoir éliminé l’ASKO Kara du Togo avec un score cumulé de 2-0. Ce succès met fin à une longue période sans qualification pour cette phase de la compétition par un club malien, soulignant la montée en puissance du club et son désir de briller sur la scène africaine.​

Le club malien arrive donc avec de grandes ambitions pour affronter l’Espérance de Tunis. Et, malgré un effectif moins expérimenté à ce niveau, ils sont connus pour leur discipline tactique et leur résilience. Ce déplacement à Radès représente une opportunité pour eux de marquer des points face à un adversaire redoutable.

Historiquement, aucune rencontre récente n’a opposé les deux clubs, mais l’avantage historique revient à l’Espérance dans ce genre de confrontation. Le représentant tunisien a montré une solidité défensive à domicile mais devra améliorer son efficacité offensive. Djoliba, quant à lui, reste imprévisible en déplacement.

Pour rappel, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait désigné l’arbitre sud-africain Tom Abongile pour diriger le match.