Opposition syndicale à l’article 31 du projet de loi de finances 2025

Les fédérations générales du pétrole, des banques et de l’enseignement supérieur, ainsi que le syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes universitaires, affiliés à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), ont exprimé leur opposition au projet de loi de finances 2025, en particulier à l’article 31 relatif à la révision du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Dans un communiqué conjoint, elles ont précisé que « la révision du barème de l’impôt sur le revenu répond à une demande de l’UGTT visant à instaurer un système fiscal plus équitable. Bien que l’article 31 contienne certains aspects positifs à cet égard, il impose des charges fiscales supplémentaires à une grande partie de la classe moyenne, ce qui affectera négativement les salaires nets. »

Elles ont également réitéré leur « refus catégorique de toute réduction des salaires », avertissant que cette mesure fiscale pourrait aggraver le phénomène de l’émigration des compétences tunisiennes vers l’étranger, un problème déjà préoccupant. Elles ont appelé à « élaborer un plan visant à encourager ces compétences au lieu de les pousser à quitter le pays ».

Les fédérations ont estimé que « cet article crée une discrimination matérielle et morale à l’encontre des salariés appartenant à la classe moyenne supérieure, en véhiculant une fausse image selon laquelle ils appartiendraient aux classes aisées. En réalité, ces salariés subissent une détérioration de leur pouvoir d’achat due à des salaires faibles par rapport à leurs homologues régionaux et internationaux, ainsi qu’à une inflation persistante et élevée. » Elles ont demandé une « révision immédiate de l’article afin de garantir qu’aucun salarié, dans les secteurs public et privé, ne voie son salaire net diminuer ».

Le ministère des Finances a rappelé que près de 60 % des employés des secteurs public et privé bénéficieront de l’ajustement du barème de l’impôt sur le revenu prévu dans l’article 31 du projet de loi de finances 2025.