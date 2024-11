Ghaza : plusieurs Palestiniens tombent en martyrs dans un bombardement de l’armée sioniste

La situation dans la bande de Gaza reste tragique et marquée par des pertes humaines considérables. Selon les informations rapportées, des frappes aériennes menées par l’armée israélienne sur Rafah ont entraîné la mort de plusieurs Palestiniens, dont au moins quatre martyrs, tandis que d’autres ont été blessés, notamment lors d’un bombardement sur une maison dans la région de Musabah. L’agence de presse palestinienne Wafa, citant des sources médicales, a confirmé ces bilans.

Par ailleurs, des attaques d’artillerie ont touché d’autres régions, notamment le camp de Nuseirat, où des blessés ont été transférés à l’hôpital Al Awda par les secours du Croissant-Rouge palestinien.

Depuis le début de l’escalade le 7 octobre 2023, la bande de Gaza subit des attaques terrestres, maritimes et aériennes intensives. Les bilans humains sont catastrophiques, avec plus de 44 000 martyrs, incluant une majorité de femmes et d’enfants, et plus de 104 000 blessés, selon les derniers chiffres. Des milliers de victimes restent encore sous les décombres des bâtiments détruits, ce qui rend l’accès à une aide immédiate encore plus urgent.

Cette situation illustre la gravité de la crise humanitaire dans la région, appelant à des efforts internationaux pour un cessez-le-feu et l’accès humanitaire pour secourir les populations touchées.