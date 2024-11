Tamaghza : 90 % de la récolte de dattes détruite, les agriculteurs en détresse

La région de Tamaghza, dans le gouvernorat de Tozeur, traverse une grave crise agricole avec près de 90 % de sa production de dattes détruite à cause des pluies torrentielles survenues en octobre. Ces intempéries ont saturé les régimes de dattes, rendant une grande partie de la récolte impropre à la consommation, selon Hassan Lamouchi, président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche. La situation a provoqué des pertes financières importantes pour les agriculteurs et les commerçants, ces derniers ayant acquis une grande partie de la production avant les pluies. Face à cette catastrophe, les acteurs locaux appellent à une indemnisation des victimes et à des mesures structurelles pour protéger les oasis des aléas climatiques, comme la mise en place de filets ou d’emballages pour les récoltes. Ils soulignent également la nécessité de revoir les pratiques commerciales, notamment l’achat précoce des récoltes, afin de limiter les risques liés aux changements climatiques.