Dubaï : un rabbin extrémiste retrouvé mort après trois jours de disparition

Le corps du rabbin extrémiste sioniste Zvi Kogan, disparu depuis trois jours aux Émirats arabes unis, a été retrouvé par les agences de renseignement et de sécurité locales, selon une annonce du bureau du Premier ministre israélien. L’incident, qualifié de “terrorisme criminel et antisémite”, a suscité une vive réaction d’Israël, qui a promis de poursuivre les responsables. Kogan, ancien combattant de la brigade Givati de l’armée israélienne et collaborateur du grand rabbin Levi Dochman, avait été vu pour la dernière fois à Dubaï jeudi après-midi. Sa voiture avait été retrouvée vide, et les soupçons pointent vers un enlèvement suivi d’un assassinat impliquant un groupe lié à l’Iran. Le Mossad a rapporté que sa famille avait eu son dernier contact avec lui mercredi, avant qu’il ne manque plusieurs réunions prévues.