Décès de Mohamed Chakker, ancien ministre de la Justice et figure politique de Sfax

Mohamed Chakker, ancien ministre de la Justice, est décédé ce dimanche matin à l’âge de 93 ans. Fils du martyr Hédi Chakker, il est né à Sfax le 31 décembre 1930, où il a effectué ses études primaires et secondaires avant de poursuivre des études de droit à la Sorbonne, en France. Engagé dès sa jeunesse dans le mouvement national, il a contribué à la fondation de l’Union générale des étudiants tunisiens et en a présidé la branche parisienne. Sa carrière a été marquée par des responsabilités importantes, notamment en tant que directeur des affaires régionales et municipales au ministère de l’Intérieur, premier directeur général de l’Agence tunisienne de coopération technique et ministre de la Justice de 1980 à 1985. Il a également été ambassadeur en Algérie et en Yougoslavie, maire de Sfax et membre du Conseil de la Nation. Mohamed Chakker laisse derrière lui un héritage riche en réalisations et en engagements. Que son âme repose en paix.