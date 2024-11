Météo de ce soir : températures fraîches et vents modérés sur la Tunisie

Cette nuit, le temps sera marqué par des nuages parfois denses près des côtes est, accompagnés de quelques pluies éparses, tandis que d’autres régions connaîtront des nuages avec l’apparition de brouillard localisé en fin de soirée, selon le bulletin météo du soir. Le vent soufflera du sud au nord et du secteur est au sud, modéré près des côtes et faible à modéré à l’intérieur des terres. La mer sera agitée. Les températures nocturnes varieront entre 8 et 12 degrés dans les régions de l’ouest, et entre 14 et 18 degrés dans le reste du pays.