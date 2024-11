Pakistan : 82 morts en trois jours dans des affrontements sanglants entre chiites et sunnites

Les affrontements sectaires dans la région de Kurram, au nord-ouest du Pakistan, ont causé la mort d’au moins 82 personnes et blessé 156 autres au cours des trois derniers jours, selon un responsable local ayant requis l’anonymat. Parmi les victimes, 16 appartenaient à la communauté sunnite, tandis que 66 étaient issues de la communauté chiite. Ces violences, qui se sont intensifiées depuis jeudi, ont été déclenchées par une embuscade contre deux convois de chiites protégés par la police, entraînant la mort de 43 personnes et de violents échanges de tirs pendant deux jours. Située à la frontière avec l’Afghanistan, la région de Kurram est régulièrement le théâtre de conflits tribaux et religieux, aggravés par des disputes foncières. Depuis cet été, plus de 150 personnes ont perdu la vie dans des affrontements similaires.