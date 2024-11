Les agents du mécanisme 20 ainsi que les agents et cadres de diverses spécialités, recrutés au Centre international pour la promotion des personnes handicapées à Gammarth et dont le nombre est estimé à plus de mille, ont revendiqué ce vendredi, dans un communiqué, la titularisation et la régularisation de leur situation professionnelle et ce, avant la fin de leur contrat le 1er décembre 2024.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Emna Zouidi, coordinatrice des agents du mécanisme 20 recrutés par le Centre international pour la promotion des personnes handicapées, a expliqué que les contrats sont signés avec le Centre mais les salaires sont versés par l’Union tunisienne de solidarité.

Zouidi a qualifié cette situation d'”illégale” signalant qu’elle n’a pas été régularisée depuis environ un an.

Elle a, en outre, précisé que seulement 73 agents et cadres sont payés par le Centre.

Dans ce contexte, elle a souligné l’urgence de mettre fin à l’emploi précaire appelant à faire bénéficier tous les agents et cadres de leurs droits à la couverture sociale, aux primes et aux augmentations salariales au titre des années 2022, 2023 et 2024.

Elle a également souligné que l’employeur n’a pas déclaré ses agents auprès de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale depuis décembre 2023, ce qui constitue, selon elle, une violation flagrante de la loi.

Selon le communiqué, les agents du mécanisme 20 ont observeront un sit-in de protestation le 5 décembre prochain pour dénoncer l’emploi précaire et exiger la régularisation de leurs situations professionnelles.