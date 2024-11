La Palestine condamne le veto américain sur la résolution de cessez-le-feu à Gaza

La présidence palestinienne a vivement critiqué les États-Unis pour avoir opposé leur veto, mercredi, à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU demandant un cessez-le-feu et la fin de l’agression israélienne dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué diffusé par l’agence officielle palestinienne WAFA, elle a dénoncé cette décision, la quatrième de ce type, estimant qu’elle encourage l’entité sioniste à poursuivre ses “crimes” contre les peuples palestinien et libanais, tout en défiant le droit international et les résolutions légitimes.

La Palestine a réitéré ses appels au Conseil de sécurité et à la communauté internationale pour mettre fin à l’agression, instaurer un cessez-le-feu et condamner les exactions israéliennes contre le peuple palestinien. Elle a exhorté la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités en agissant rapidement pour stopper cette “agression”, résoudre la crise humanitaire et répondre à la famine qui sévit à Gaza.

Farsin Shaheen, ministre d’État aux Affaires étrangères et aux expatriés, a qualifié le veto américain d'”injustifiable” et de défi à la volonté internationale. Elle a souligné que la paix, la sécurité et la stabilité régionales et mondiales dépendent de la mise en œuvre des résolutions internationales, de la fin de l’occupation israélienne des territoires palestiniens et de la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien.

Mercredi, le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas réussi à adopter le projet de résolution, proposé par les dix membres non permanents du Conseil, visant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et durable à Gaza. Le texte a obtenu 14 voix favorables, aucune abstention, mais a été bloqué par le veto des États-Unis.