Le temps sera cette nuit parfois très nuageux sur les régions cotières du nord avec des chutes de pluies éparses et peu nuageux au centre et au sud.

Le vent soufflera de secteur ouest relativement fort, à fort près des côtes et modéré ailleurs.

Les températures varieront cette nuit entre 12 degrès C et 16 degrès C au nord et sur les régions ouest et entre 16 et 20 degrès C ailleurs.