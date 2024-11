La Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant pour crimes de guerre

La Cour pénale internationale (CPI) a émis, ce jeudi 21 novembre, des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, limogé début novembre, pour “crimes contre l’humanité et crimes de guerre”. Cette décision fait suite à l’analyse de la réponse militaire israélienne aux attaques du 7 octobre 2023 et aux événements survenus dans le cadre de la guerre en cours à Gaza. La CPI accuse également Mohammed Deif, chef de la branche armée du Hamas, de crimes similaires, bien qu’Israël affirme l’avoir éliminé en juillet dernier, ce que la Cour ne confirme pas, faute de preuves. Parmi les accusations portées figurent des attaques intentionnelles contre des civils et l’utilisation de la famine comme méthode de guerre. En réaction, Benjamin Netanyahu a qualifié ces mandats d’arrêt de “procès Dreyfus moderne”, dénonçant la Cour comme étant “antisémite”. Ces mandats marquent un tournant dans la reconnaissance juridique internationale des actes commis par toutes les parties impliquées dans le conflit.