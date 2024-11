La Tunisie, leader en Afrique du Nord dans les transplantations et innovations cardiaques

La Tunisie s’affirme comme un pionnier en Afrique du Nord dans le domaine des maladies cardiovasculaires, étant le seul pays de la région à pratiquer des transplantations cardiaques et à poser des pompes cardiaques mécaniques. Selon le Dr Salem Abdessalem, président de l’Association tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, environ 27 transplantations cardiaques ont été réalisées depuis le lancement du programme en 1993, avec des résultats comparables aux normes internationales. En parallèle, des pompes mécaniques ont été implantées chez quatre patients, offrant une nouvelle chance de vie à ceux souffrant d’insuffisance cardiaque avancée. De plus, des avancées significatives ont été réalisées dans les techniques de chirurgie cardiaque, notamment au sein de l’hôpital militaire, qui se distingue comme le seul établissement en Afrique du Nord à remplacer des valves cardiaques par cathétérisme, évitant ainsi la chirurgie à cœur ouvert. Enfin, la Tunisie dispose de 49 salles de cathétérisme couvrant la majeure partie du territoire, bien que des efforts soient encore nécessaires dans certaines zones du nord-ouest. Ces progrès s’accompagnent d’une digitalisation des dispositifs médicaux, indispensable après le scandale des stents expirés, pour garantir une meilleure traçabilité et sécurité des interventions.