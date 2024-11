Tunisie : Les professionnels de la santé annoncent une grève générale

Les membres de la commission administrative sectorielle de la santé ont décidé lors de leur dernière réunion, d’observer une grève générale sectorielle de la santé, dont la date sera déterminée ultérieurement par les différentes structures représentant les professionnels de la santé.

La commission a revendiqué dans une motion professionnelle d’accélérer un certain nombre de mesures pour réhabiliter et promouvoir le secteur de la santé publique, d’appliquer tous les points convenus inclus dans les accords précédents, d’activer les décrets spécifiques au secteur et de reprendre les réunions relatives à l’élaboration du statut de base des agents et cadres de santé.

Elle a souligné la nécessité d’activer le Décret gouvernemental n° 2019-785 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des agents d’appui de la santé publique, et d’accélérer la publication des résultats des promotions et des avancements dans les différents corps pour l’année 2023.