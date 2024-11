Ciel partiellement nuageux, brouillard et températures fraîches durant la nuit

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec la formation de brouillards locaux en fin de nuit dans le nord et le centre-est. Les vents souffleront du secteur ouest sur le nord et le centre, et du secteur sud sur le sud, étant relativement forts dans le golfe de Gabès et faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée sur la majorité des côtes, devenant peu agitée dans le golfe de Gabès. Les températures nocturnes varieront généralement entre 14 et 20 degrés, atteignant environ 11 degrés dans les hauteurs de l’ouest.