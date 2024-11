Le ministre des Transports ordonne des enquêtes sur les ressources et équipements du secteur

Le ministre des Transports, Rachid Ameri, a donné instruction aux services compétents du ministère de procéder à des opérations de contrôle et de vérification, ainsi qu’à l’ouverture d’enquêtes immédiates concernant plusieurs dossiers relatifs aux ressources humaines, à la flotte, aux équipements, aux pièces de rechange, aux combustibles et au stock immobilier. Le ministère a précisé que des mesures concrètes et administratives seront prises en fonction des résultats des inspections et des visites programmées dans les différents établissements publics de transport à travers les régions. Des responsabilités seront également établies en cas de constatation d’irrégularités ou de manquements.