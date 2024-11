Tunisie : Campagne de contrôle économique à Mahdia et Rejiche

Une campagne de contrôle économique, menée jeudi à Mahdia et Rejiche, a abouti à relever 17 infractions, à l’issue de visites d’inspection dans plusieurs points de vente, dont le Marché Central de Mahdia et un certain nombre de magasins ouverts au public sur l’avenue principale à Rejiche.

Ces infractions ont été signalisées dans les secteurs des légumes et fruits, des céréales, de la volaille et de l’alimentation et ont porté sur l’hygiène et les conditions sanitaires de conservation et de stockage.

Les procès-verbaux rédigés ont concerné notamment le non affichage des prix, l’absence de factures, la hausse illégale des prix et la spéculation de marchandises, tandis que des avertissements verbaux ont été adressés à un certain nombre de propriétaires de magasins afin de retirer les marchandises exposées sur le trottoir.

D’autre part, une quantité de 2,1 tonnes de pommes de terre a été saisie mercredi auprès d’un commerçant de la région pour absence de factures d’achat, a indiqué à l’Agence TAP une source de la direction régionale de commerce à Mahdia, ajoutant que les quantités saisies ont été réinjectées dans les circuits de distribution légaux auprès d’un marchand de légumes et fruits de la région et vendues aux citoyens sous la supervision d’agents de contrôle économique.