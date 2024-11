Crise de la santé en Tunisie : plus de 1 300 médecins quittent le pays en 2024

Lors de son intervention sur “Midi Show” avec Amina Ben Doua sur Mosaïque FM le 13 novembre 2024, Nizar Ladhari, secrétaire général de l’Ordre des médecins de Tunisie, a dressé un tableau préoccupant de la situation du secteur de la santé. Selon lui, la principale cause de cette crise réside dans la dégradation des infrastructures et le manque de moyens, notamment en raison de la fuite des compétences médicales. En effet, plus de 1 300 médecins ont quitté la Tunisie en 2024. Ladhari a également souligné l’absence de nouveaux recrutements dans le secteur public depuis 2019, malgré une hausse de la population et des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les agressions répétées subies par les médecins dans les hôpitaux accentuent leur choix de se tourner vers le secteur privé ou d’émigrer à l’étranger.