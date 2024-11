Tozeur : 10 000 litres d’huile d’olive disponibles en vente directe au prix subventionné

Dans le cadre du programme national de distribution d’huile d’olive destinée à la consommation intérieure, le directeur régional du commerce de Tozeur, Riadh Kassmi, a annoncé la mise à disposition de 10 000 litres d’huile d’olive au sein de la filiale de l’Office tunisien du commerce. Depuis mardi, une vente directe du producteur au consommateur a été lancée dans l’espace extérieur du marché central de Tozeur, avec un prix subventionné de 15 dinars le litre. À ce jour, environ 2 700 litres ont été écoulés. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la direction régionale du commerce, l’Office tunisien du commerce et l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche, assurant une distribution encadrée par des agents de contrôle économique et la police municipale. Des points de vente supplémentaires seront également établis dans différentes délégations de Tozeur pour rendre l’huile d’olive subventionnée accessible à un plus grand nombre de consommateurs.