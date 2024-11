La Marsa : un chauffeur de taxi arrêté pour agression violente sur deux mineures

Les unités de sécurité de la région de La Marsa ont arrêté un chauffeur de taxi accusé d’avoir agressé violemment deux élèves, dont l’une mineure. Selon un communiqué de la Direction Générale de la Sécurité Nationale publié ce mercredi 13 novembre 2024, l’arrestation fait suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant le chauffeur en train d’agresser physiquement et verbalement les deux jeunes filles après leur sortie du lycée du quartier Hay Riyadh à La Marsa. La brigade spécialisée dans les crimes de violence contre les femmes et les enfants s’est saisie de l’affaire et a pu identifier le suspect ainsi que son domicile. Suite aux investigations et en coordination avec le ministère public, le suspect a été appréhendé et placé en garde à vue pour « agression violente sur mineure ». Les enquêtes sont toujours en cours.