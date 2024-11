Liban : le bilan de l’agression sioniste s’élève à 3.287 martyrs

Le ministère libanais de la Santé a annoncé mardi soir que le bilan de l’agression sioniste en cours contre le pays depuis le 8 octobre 2023 s’élevait à 3.287 martyrs et 14.222 blessés.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que “les raids de l’ennemi (sioniste) de lundi ont fait 44 martyrs et 88 blessés”, portant ainsi le nombre total de martyrs et de blessés depuis le début de l’agression jusqu’au 11 novembre à 3.287 martyrs et 14.222 blessés.

Outre les victimes, l’escalade sioniste en cours a provoqué le déplacement de plus de 1 200 000 personnes, ce qui équivaut à plus de 20 % de la population totale du pays, dont les deux tiers sont des enfants et des femmes, selon les autorités libanaises.

L’entité sioniste a élargi la portée du génocide qu’elle commet à Ghaza depuis le 7 octobre 2023, pour inclure la plupart des régions du Liban, y compris la capitale Beyrouth, par des raids aériens d’une violence et d’une intensité sans précédent et une incursion terrestre dans son sud.