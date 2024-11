Yémen : Ansar Allah revendique des frappes sur le porte-avions USS Abraham Lincoln et des destroyers américains

Le porte-parole militaire des forces d’Ansar Allah a annoncé que leur mouvement avait ciblé le porte-avions américain USS Abraham Lincoln avec des drones, ainsi que deux destroyers américains à l’aide de missiles balistiques et de drones, dans la mer Rouge. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension accrue dans la région, avec des incidents et des confrontations autour de la guerre à Gaza. Les autorités américaines n’ont pas encore confirmé cet incident, et cette attaque présumée souligne les risques d’escalade dans une zone stratégique pour le commerce mondial et la sécurité régionale.