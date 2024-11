Soirée nuageuse et averses éparses au nord : prévisions météo de la nuit

Ce soir, le ciel sera souvent nuageux sur les régions côtières nord avec des averses éparses, parfois orageuses, tandis que des passages nuageux toucheront le reste du pays, suivis de formations locales de brouillard en fin de nuit. Les vents souffleront du secteur ouest au nord et au centre, et du secteur est au sud, de faibles à modérés. La mer sera peu agitée. Les températures nocturnes varieront généralement entre 12 et 16 degrés dans le nord et le centre, sans dépasser les 8 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et oscilleront entre 16 et 20 degrés dans le sud.