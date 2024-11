Wissam Ben Yedder condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle

Le tribunal de Nice en France a condamné, ce mardi 12 novembre 2024, l’ancien attaquant de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, à une peine de deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle en état d’ivresse. En plus de cette condamnation, Ben Yedder devra verser une indemnité de 6 500 euros afin de couvrir les soins nécessaires aux dommages moraux subis par la victime. Les procureurs avaient initialement requis une peine de deux ans et six mois de prison, dont 18 mois de surveillance. Dans une autre affaire, le joueur a également été condamné à une amende de 5 000 euros pour ne pas avoir obtempéré aux ordres de la police d’arrêter son véhicule, et son permis de conduire a été suspendu pour six mois.