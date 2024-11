Le Ministère de l’Éducation rappelle l’interdiction des cours particuliers en dehors des écoles publiques

Le ministère de l’Éducation a rappelé à tous les membres de la communauté éducative la nécessité de se conformer aux dispositions du décret n° 1619 de l’année 2015, qui fixe les conditions d’organisation des cours de soutien et des cours particuliers au sein des établissements scolaires publics. Cette mesure vise à promouvoir la bonne gouvernance du système éducatif et à le protéger, à préserver le statut des enseignants, et à garantir l’équité et la justice pour tous les élèves d’une part, ainsi qu’à limiter le phénomène de la prolifération des cours particuliers en dehors des établissements publics.

Le ministère a souligné qu’il est strictement interdit aux enseignants des écoles primaires, des collèges et des lycées publics relevant du ministère de l’Éducation de donner des cours particuliers en dehors des établissements scolaires publics. Tout contrevenant s’expose à une suspension conservatoire, à un passage devant le conseil de discipline, et aux sanctions requises, y compris la révocation, en plus des poursuites judiciaires.

Le ministère a également mis en garde les parents contre les risques d’encourager leurs enfants à suivre des cours particuliers en dehors du cadre légal des établissements publics.