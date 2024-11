Palestine occupée : plus de 12.000 étudiants tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023

Le ministère palestinien de l’Education et de l’Enseignement supérieur a indiqué que 12.061 étudiants sont tombés en martyrs et 19.467 autres ont été blessés dans les Territoires palestiniens occupés depuis le début de l’agression génocidaire sioniste, le 7 octobre 2023, sur la bande de Ghaza.

Le ministère a précisé, dans un communiqué publié mardi, que “le nombre d’étudiants tombés en martyrs dans la bande de Ghaza depuis le début de l’agression a atteint 11.946, et que 18.858 autres ont été blessés, tandis qu’en Cisjordanie occupée, 115 étudiants sont tombés en martyrs et 609 autres ont été blessés, en plus 466 personnes arrêtées”.

Le ministère a, en outre, indiqué que “564 enseignants et administrateurs sont tombés en martyrs et 3.729 autres ont été blessés dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie, et que plus de 153 ont été arrêtés en Cisjordanie”.

Il a également fait savoir que “441 écoles et universités publiques et leurs bâtiments affiliés, ainsi que 65 établissements appartenant à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), ont été bombardés et vandalisés dans la bande de Ghaza, et qu’en Cisjordanie 126 écoles ont été bombardées et saccagés en plus de 77 autres complètements détruites et 7 universités prises d’assaut et saccagées”.

Par ailleurs, le ministère a souligné que “788.000 étudiants de la bande de Ghaza sont toujours privés d’inscription dans leurs écoles et universités depuis le début de l’agression, tandis que la plupart des étudiants souffrent de traumatismes psychologiques et sont confrontés à des conditions de santé difficiles”.

Il a indiqué que les incursions répétées de l’occupation dans les gouvernorats de Jénine et de Tulkarem ont semé la terreur parmi les étudiants.