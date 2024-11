Éclat de l’équipe tunisienne de beach rowing : 6 médailles d’or au championnat d’Afrique en Égypte

L’équipe tunisienne de rameurs a brillamment remporté six médailles d’or lors du championnat d’Afrique de beach rowing, qui se tient actuellement dans la ville d’Al-Alamein, en Égypte. Parmi ces succès, les rameurs de l’École de pêche de Tabarka se sont distingués avec quatre médailles d’or. Hani Sbaiti a remporté deux médailles d’or : une en individuel chez les seniors et une en équipe mixte de quatre. Sara Zemali a décroché l’or en équipe mixte de quatre, tandis qu’Amina Zemali a gagné une médaille d’or en individuel chez les moins de 23 ans. De plus, la rameuse Yildiz Al-Othmani s’est également illustrée avec une médaille d’argent, après avoir déjà remporté une médaille d’or le deuxième jour de la compétition. Ces performances confirment l’excellence et le talent des athlètes tunisiens dans cette discipline.