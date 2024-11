Ramla Dhouibi, chroniqueuse, rejoindra bientôt l’équipe du programme Daïrine Beya, présenté par Beya Zardi sur la chaîne de télévision Telvza TV. Ce nouveau rôle lui permettra de partager ses opinions et analyses sur divers sujets d’actualité, apportant ainsi une perspective unique et dynamique à l’émission. Avec son charisme et sa capacité à captiver le public, Ramla promet d’ajouter une touche d’originalité et d’engagement au programme, très attendu par les téléspectateurs.