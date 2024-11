Kairouan : les cultivateurs suspendent la récolte d’olives en protestation contre la baisse des prix de l’huile d’olive !

Dans la région de Kairouan, plusieurs agriculteurs expriment leur mécontentement face à la baisse des prix de l’huile d’olive, un phénomène qui a créé une incertitude concernant l’avenir de la récolte. En conséquence, de nombreux cultivateurs ont choisi de ne pas récolter leurs olives, préférant attendre une stabilisation des prix, qui ne couvrent actuellement même pas les coûts de production, selon leurs estimations. Le syndicat régional de l’agriculture et de la pêche de Kairouan a appelé à une intervention du Bureau de l’Huile pour réguler les prix, ainsi qu’à l’ouverture de nouveaux marchés pour faciliter la commercialisation des produits. De plus, le financement des exportateurs et des agriculteurs a été demandé pour leur permettre d’acheter et de promouvoir l’huile d’olive. Une réunion a été organisée récemment par l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche pour discuter de la campagne oléicole, réunissant tous les acteurs du secteur, y compris les agriculteurs, les propriétaires de moulins et les exportateurs, afin d’assurer le bon déroulement de la saison et de prendre en compte les préoccupations des producteurs.