Tunisie : sanctions pour les taxis individuels refusant des clients

L’Organisation tunisienne de sensibilisation du consommateur et l’Organisation de défense du consommateur ont appelé à la suppression des applications de taxis individuels, accusées de causer de grandes souffrances aux Tunisiens en raison des tarifs élevés pratiqués. Lors d’une intervention à la radio nationale, Lotfi Riahi, président de l’Organisation de sensibilisation du consommateur, a estimé qu’il est impératif de suspendre ces applications en attendant des solutions efficaces, dénonçant des prix qu’il juge excessifs. De son côté, Montassar Al-Hami, membre de l’Organisation de défense du consommateur, a demandé au Président de la République et au ministère des Transports de trouver une solution à ce problème afin d’alléger les difficultés des citoyens. Mohamed Ali Arefoui, représentant des chauffeurs de taxis, a pour sa part souligné que seuls certains conducteurs adoptent ces pratiques et que des contrôles ont été effectués. Il a également rappelé que le refus de transporter des clients sans recourir à l’application est puni d’une amende de 150 dinars et d’un retrait de permis pouvant aller jusqu’à six mois.