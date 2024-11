Tunisie – Météo : Des pluies attendues, cette nuit dans ces régions

Le ciel sera passagèrement nuageux, cette nuit, avec apparition de cellules orageuses, accompagnées de chute de pluies au nord et localement au centre et au sud-est. Un brouillard local apparîtra vers la fin de la nuit, selon un bulletin de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures se situeront aux alentours de 14 degrés, sur les hauteurs ouest, et seront comprises entre 16 et 22 degrés ailleurs.Le vent soufflera du secteur ouest au nord, et du secteur Est au centre et au sud, faible à modéré. Sa vitesse sera plus forte, temporairement, lors de l’apparition de cellules orageuses. La mer sera peu agitée.