Rania El-Toumi exprime sa solidarité envers Lady Samara et les autres condamnés

Dans une vidéo publiée le mercredi 6 novembre 2024, l’actrice Rania El-Toumi a exprimé son soutien et sa solidarité envers les créateurs de contenu condamnés à des peines de prison allant de un à quatre ans et demi. Visiblement émue, elle a partagé la difficulté de la situation, notamment pour “Lady Samara”, qui a été condamnée à trois ans et deux mois de prison alors qu’elle est enceinte. Rania El-Toumi a évoqué son propre vécu, soulignant la souffrance de vivre ces moments difficiles pendant la grossesse. Elle a exprimé sa profonde inquiétude et son souhait que les peines soient allégées, tout en appelant à la compréhension et à la compassion envers ces personnes, notamment “Lady Samara”, qui traverse une période particulièrement éprouvante. Elle a terminé son message en priant pour la protection de l’enfant à naître et en espérant que la situation s’améliore pour tous les concernés.