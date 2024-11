Tunisair : licenciement de responsables et sanctions radicales

Le ministre tunisien du Transport, Rachid Amri, a pris des mesures importantes pour restructurer Tunisair suite aux récents incidents ayant perturbé les vols de la compagnie entre le 1er et le 5 novembre 2024. Parmi les décisions annoncées, figurent le limogeage de plusieurs responsables, dont les directeurs généraux de Tunisair Technique et de la Société Tunisienne de Restauration, ainsi que d’autres cadres de la compagnie. En plus de ces changements, un programme de sauvetage à court terme et un plan de restructuration à moyen terme seront rapidement mis en place pour redresser la compagnie nationale, avec un accent particulier sur l’amélioration de la gouvernance, la révision des textes réglementaires, l’optimisation des ressources humaines et l’amélioration de la qualité des services. Le ministère a souligné l’importance de renforcer la communication institutionnelle et de mettre en place un système d’information transparent pour mieux répondre aux attentes des passagers et préserver l’image de la compagnie. Ces actions, appuyées par une volonté forte de l’État, visent à redonner à Tunisair son rayonnement d’antan tout en assurant la sécurité et la satisfaction des voyageurs.