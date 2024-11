Intensification des tensions : 5 explosions secouent le Grand Tel-Aviv sous un tir de roquettes

Des médias israéliens ont rapporté que cinq explosions ont été entendues dans la région du Grand Tel-Aviv, confirmant que l’aéroport international Ben Gourion et ses environs sont sous un intense bombardement de missiles. Cette situation survient après l’annonce de l’armée israélienne mercredi, affirmant que le Hezbollah libanais aurait tiré environ 120 projectiles depuis la frontière, entraînant le déclenchement des sirènes d’alerte dans le nord et le centre d’Israël. Parallèlement, dans la bande de Gaza, les forces israéliennes ont mené des frappes ayant entraîné la mort de 16 Palestiniens, incluant des femmes et des enfants, et blessé plusieurs autres personnes, exacerbant la tension dans la région.