Mohamed Ramadan publie une photo avec Zouheir Latif avant sa visite en Tunisie

L’acteur et chanteur égyptien Mohamed Ramadan a récemment annoncé une prochaine visite en Tunisie, suscitant un grand enthousiasme parmi ses fans tunisiens. Il a partagé une photo sur les réseaux sociaux en compagnie de l’animateur et journaliste tunisien Zouheir Latif. Cette publication a immédiatement attiré l’attention de ses admirateurs et de nombreux internautes, qui ont hâte de découvrir les raisons de cette visite et les projets que Mohamed Ramadan pourrait y réaliser. Ce rapprochement entre l’artiste égyptien et les médias tunisiens pourrait marquer une collaboration culturelle prometteuse.