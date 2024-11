Urgent : condamnation de créateurs de contenu à des peines de 1,5 à 4,5 ans pour atteinte aux valeurs morales !

La justice tunisienne a récemment prononcé des peines de prison allant de un an et demi à quatre ans et demi contre quatre créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, a rapporté aujourd’hui le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis pour Diwan FM. Ces individus étaient accusés de harcèlement, d’exhibition indécente et d’adoption de comportements jugés contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs sociales, susceptibles d’influencer négativement la jeunesse. En octobre dernier, la neuvième chambre correctionnelle du tribunal avait refusé de libérer les prévenus et reporté leur procès à ce mardi. Par ailleurs, la ministre de la Justice avait ordonné l’ouverture d’enquêtes pénales à l’encontre de toute personne publiant sur les réseaux sociaux, en particulier sur “TikTok” et “Instagram”, des contenus susceptibles de porter atteinte aux valeurs morales.